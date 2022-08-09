Москва, 9 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Арктике 20% проектов из 500, которые уже реализуются, — это проекты в сфере туризма. Это основной двигатель развития арктических регионов, который тянет за собой и сферу услуг, и многие другие проекты. Об этом заявил 9 августа глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Government.ru Встреча Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым

«В Арктике 20% проектов из 500, которые уже реализуются, — это проекты в сфере туризма. Это действительно основной двигатель развития арктических регионов. Среди реализующихся проектов можно отметить, например, «Валла Тунтури» — это комплексный проект на полуостровах Средний и Рыбачий, резидент вкладывает порядка 30 млрд рублей и уже один глэмпинг открыл», — отметил Николай Запрягев.

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«Ключевые туристические точки на Дальнем Востоке — это Приморский край, Камчатка, Сахалинская область и Курильские острова. У нас в префрежимах сейчас реализуется порядка 300 проектов в сфере туризма и рекреации на 124 млрд рублей и около 10 тыс. рабочих мест создаётся. Работают уже 20 компаний, около 21 млрд вложено и 2 тыс. рабочих мест создано», — отметил Запрягаев.

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РанееИА REGNUM сообщало, что обеспечение инженерной инфраструктурой и строительство дорог для двух крупных туристических проектов в Приморье планируют выполнить по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

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