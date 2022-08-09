Канск, Красноярский край, , 13:21 — REGNUM В городе Канске Красноярского края вынесен приговор 39-летнему местному жителю, собственнику частного дома. Он признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в Главном следственном управлении СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, мужчина, являясь собственником частного дома, не принял мер к надлежащей эксплуатации септика, расположенного на его приусадебном участке. Крышка люка отсутствовала, горожанин не принял мер к его закрытию.

В результате днём 1 мая 2022 года в септик провалилась восьмилетняя девочка, которая гуляла в районе своего дома. Ребёнок скончался на месте происшествия.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и четыре месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, тело погибшей девочки нашли в септике в день трагедии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Ранее аналогичная трагедия произошла в Усть-Абаканском районе Хакасии. В апреле 2022 года было возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика. Его тело нашли в септике около дома.

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