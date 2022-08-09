Барнаул, , 13:19 — REGNUM Не считать Турцию партнером России предложил кандидат исторических наук, востоковед, бывший доцент кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета Олег Боронин. Комментируя создание на Украине завода по производству беспилотников, которое, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «подпадёт под тему демилитаризации», в своем телеграм-канале 9 августа он пояснил:

Турция

«Турция нам не друг и не партнёр — это мое устойчивое убеждение. Я считаю, что Турция, тем более, не может и не должна в отношении России играть никакие посреднические функции. Вот и теперь: мало того, что Турция намерена разместить на бандеровщине завод по производству ударных беспилотников. Они к тому же, в соответствии с информацией из открытых источников, поставляют и намерены увеличить поставки бандеровцам бронеавтомобилей. Ну а с турецким участием в организации экспорта «бандеровского зерна», я полагаю, мы ещё хлебнем горя. В общем, я, как говорится, не понимаю…».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении наладить производство беспилотников 8 августа сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар. В частности, по его словам, планируется построить завод по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киеву это не принесет никакой пользы.

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