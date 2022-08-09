Барнаул, 9 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Не считать Турцию партнером России предложил кандидат исторических наук, востоковед, бывший доцент кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета Олег Боронин. Комментируя создание на Украине завода по производству беспилотников, которое, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «подпадёт под тему демилитаризации», в своем телеграм-канале 9 августа он пояснил:

Турция

«Турция нам не друг и не партнёр — это мое устойчивое убеждение. Я считаю, что Турция, тем более, не может и не должна в отношении России играть никакие посреднические функции. Вот и теперь: мало того, что Турция намерена разместить на бандеровщине завод по производству ударных беспилотников. Они к тому же, в соответствии с информацией из открытых источников, поставляют и намерены увеличить поставки бандеровцам бронеавтомобилей. Ну а с турецким участием в организации экспорта «бандеровского зерна», я полагаю, мы ещё хлебнем горя. В общем, я, как говорится, не понимаю…».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении наладить производство беспилотников 8 августа сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар. В частности, по его словам, планируется построить завод по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Киеву это не принесет никакой пользы.

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