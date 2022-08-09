Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Посол США в Тбилиси Келли Дегнан, считает богатейшего бизнесмена в Грузии, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили влиятельным человеком, но не может судить о том, является ли он «олигархом». Об этом она заявила в интервью грузинскому телеканалу «Формула».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Она прокомментировала обвинения от оппозиционных лидеров Грузии, называющих Иванишвили «олигархом». По мнению посла, Вашингтон не должен в это вмешиваться.

«США не могут сказать ни о Бидзине Иванишвили, ни о ком-либо другом, олигарх он или нет, это должен определить грузинский народ», — сказала Дегнан.

Глава дипмиссии также прокомментировала сообщения о том, что провела по своей инициативе встречу с Иванишвили в марте. По словам посла, она не пыталась шантажировать его, добиваясь вмешательства Грузии в вооружённый конфликт с Россией.

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют основателя правящей партии «Грузинская мечта», крупнейшего бизнесмена в стране Бидзину Иванишвили, несмотря на то, что он в январе покинул пост председателя партии и объявил, что уходит из политики «навсегда». В июне Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести санкции против Иванишвили.

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