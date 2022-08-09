Минск, 9 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Учения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны с боевой стрельбой проведёт Белоруссия в августе. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Белорусский флаг

«В период с 9 по 25 августа 2022 пройдёт оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 9 по 11 августа учения пройдут на территории Белоруссии, а с 22 по 25 августа — в районе российского полигона «Ашулук».

Сообщается, что целью учения является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.