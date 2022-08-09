Донецк, , 13:14 — REGNUM Спортсмены из города Шахтёрск в Донецкой Народной Республике смогут отдохнуть в Крыму благодаря поддержка Сахалинской области, для которой этот город является подшефным. 50 детей отправят к Чёрному морю на автобусах и поездом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе правительства Сахалина.

Чёрное море Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

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«Дети Донбасса живут в постоянном ожидании обстрелов, взрывов. Самое малое, что мы можем сделать для них — подарить несколько дней тишины, отдыха и беззаботных развлечений вдали от боевых действий. Это поможет укрепить здоровье, настроиться на учебу, на новые спортивные достижения», — отметил председатель правительства региона Алексей Белик.

Возглавляемая им делегация из области находится с рабочей поездкой в Шахтёрске. Власти Сахалина также намерены помочь восстановить городской спортивный комплекс «Олимп», пострадавший при обстреле. Для спортсменов также приобретут специальный гимнастический ковер, станки для растяжки и семена для засеивания газона на футбольном поле.

Глава Шахтёрска Александр Шатов назвал «Олимп» знаковым для Шахтёрска объектом и подчеркнул, что ценит помощь Сахалинской области.

«Его восстановление для очень многих наших земляков означает постепенное возвращение мирной жизни», — отметил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 70 многоквартирных жилых домов в Шахтёрске Донецкой Народной Республики готовят к зиме жители Сахалинской области. Городу также помогут привести в порядок к началу отопительного сезона объекты электроснабжения и водоотведения.