Бузулук, Оренбургская область, 9 августа 2022, 13:13 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Бузулука. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, крупной растрате и загрязнении атмосферы, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело
Уголовное дело
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По данным следствия, чиновник, будучи директором муниципального унитарного предприятия «Водоканализационное хозяйство города Бузулука», обеспечил заключение по завышенной стоимости контракта по проведению очистки сточных вод и осадков на объектах водоотведения в Бузулуке. Договор заключили без проведения конкурса с частной компаний «Биоаква».

Фирма не располагала штатом специалистов в сфере очистки сточных вод и осадков, оборудованием и опытом работы в этой сфере деятельности. При исполнении контракта применялись технологии, негативно отразившиеся на состоянии окружающей среды. Были зафиксированы превышения ПДК по сероводороду в 31,3 раза. Траты средств водоканализационного хозяйства Бузулука вылились в почти 7,6 млн рублей.

«В рамках следствия в защиту интересов муниципального образования город Бузулук заявлен иск в размере 7 миллионов 578 тысяч рублей. С целью исполнения приговора суда и возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.