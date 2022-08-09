Бузулук, Оренбургская область, , 13:13 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Бузулука. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, крупной растрате и загрязнении атмосферы, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По данным следствия, чиновник, будучи директором муниципального унитарного предприятия «Водоканализационное хозяйство города Бузулука», обеспечил заключение по завышенной стоимости контракта по проведению очистки сточных вод и осадков на объектах водоотведения в Бузулуке. Договор заключили без проведения конкурса с частной компаний «Биоаква».

Фирма не располагала штатом специалистов в сфере очистки сточных вод и осадков, оборудованием и опытом работы в этой сфере деятельности. При исполнении контракта применялись технологии, негативно отразившиеся на состоянии окружающей среды. Были зафиксированы превышения ПДК по сероводороду в 31,3 раза. Траты средств водоканализационного хозяйства Бузулука вылились в почти 7,6 млн рублей.

«В рамках следствия в защиту интересов муниципального образования город Бузулук заявлен иск в размере 7 миллионов 578 тысяч рублей. С целью исполнения приговора суда и возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.