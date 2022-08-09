Лос-Анджелес, США, , 13:13 — REGNUM Актриса и певица Деми Ловато находится в «счастливых и здоровых отношениях». Об этом изданию People 9 августа сообщил источник, близкий к артистке.

Деми Ловато Frank Schwichtenberg

По словам инсайдера, Деми Ловато завела роман с рок-музыкантом, имя которого держится в секрете. «Он супер классный парень», — считает источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Деми Ловато передумала быть небинарной личностью — певица призналась, что вновь использует по отношению к себе местоимение «она», а не «они». Это произошло, потому что «в последнее время она чувствует себя более женственной».

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