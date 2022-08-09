Таллин, , 13:11 — REGNUM Гражданам России необходимо запретить выдачу туристических виз в страны Евросоюза. С таким призывом выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Запрет Silsor

«Хватит выдавать туристические визы россиянам, — написала политик в своём Twitter. — Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас».

Каллас уверена, что посещение Европы — это «привилегия», а не одно из прав человека. Она также указала на то, что страны шенгенской зоны выдают российским гражданам визы, несмотря на закрытое авиасообщение с Россией. В итоге основное бремя по въезду граждан РФ несут Латвия, Эстония и Финляндия, добавила премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post призвал запретить въезд на свою территорию для жителей России.

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По мнению украинского лидера, закрытие границ является самым важным санкционным ограничением, так как граждане России, по его словам, отбирают чужую землю. Поэтому украинский президент считает, что жителей России надо заставить жить в своём мире до тех пор, «пока не изменят свою философию».

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