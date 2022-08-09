Казань, 9 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Татарии работодатели предлагают безработным более 73 тыс. вакансий. По словам министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, такого количества вакантных рабочих мест в республике никогда не предлагалось. Об этом она сообщила в интервью «Татар-информ».

Андрей Репин ИА REGNUM Вакансии

«Работодатели заявили в службы занятости более 73 тыс. предложений о работе. У нас никогда не было такого числа вакансий!» — уточнила она, добавив, что наиболее востребованы бетонщики, арматурщики, слесари, швеи, педагоги, воспитали, врачи и медсестры.

Рост количества вакансий произошел за счет всплеска сезонных предложений, пояснила министр. В летнее время работодатели нуждаются в продавцах, специалистах в сфере обслуживания и строительства, ресторанного, туристического, гостиничного сервиса и сельского хозяйства.

Уровень занятости населения в Татарии составляет 62,5%. С январь по июнь 2022 года республиканскую службу занятости обратились 43 тыс. человек, трудоустроили каждого второго, добавила Зарипова.

«Уровень общей безработицы в республике на 2,4% ниже, чем в среднем по Российской Федерации, и является наименьшим среди регионов Приволжского федерального округа. Республика входит в пятерку регионов Российской Федерации с наименьшим уровнем общей безработицы», — констатировала глава ведомства.

По данным минтруда, занятости и социальной защиты РТ, на 1 августа в Татарии численность безработных составляла 10 428 человек, уровень безработицы — 0,51%.

ИА REGNUM ранее передавало, что в России закономерно падает спрос работодателей на новых сотрудников.

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