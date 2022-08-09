Москва, , 13:10 — REGNUM В России с 3 октября 2022 года запустят дешёвые прямые авиарейсы в столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщили 9 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В зимнем сезоне в Москву возвращается бюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi. Перелёты между Москвой и Абу-Даби будут осуществляться ежедневно Время в пути — 5 часов 30 минут.

Стоимость авиабилетов начинаются от 100 евро (6,6 тыс. руб.) в одну сторону. Перелёт туда-обратно обойдётся от 200 евро (12,2 тыс. руб.). В новогодние праздники билет в обе стороны будет стоить от 320 евро (19,6 тыс. руб.)

Это в разы дешевле, чем прямой перелёт из Москвы в Абу-Даби рейсом авиакомпании Etihad Airways- от 67 тыс. руб. в обе стороны. А билет в эконом классе в обе стороны рейсом авиакомпании Etihad стоит 110 тыс. руб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, наличие сертификата о бустерной прививке вакциной от коронавирусной инфекции станет обязательным условием для въезда в ОАЭ.

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