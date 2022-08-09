Томск, , 13:09 — REGNUM В школы Томской области первого сентября пойдут около 14 тыс. первоклассников. Приём детей в первый класс будет организован в две волны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Александр Кержнер. В первый класс. 1950

В первую волну, которая продлилась до 30 июня, подано более 9 тыс. заявлений. Вторая волна продлится до 5 сентября.

«Оценочно мы ожидаем около 14 тысяч первоклассников», — прокомментировала начальник департамента общего образования региона Ирина Грабцевич.

По её словам, почти две трети школ Томской области уже приняты и признаны готовыми к началу учебного года. Приемка остальных должна завершиться до 19 августа.