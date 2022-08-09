Москва, , 13:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог провели телефонный разговор о двухстороннем сотрудничестве, передаёт 9 августа пресс-служба Кремля.

Израиль

В частности, лидеры двух стран обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере с учётом богатого исторического наследия российско-израильских отношений. В связи с этим было говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасении еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России.

Также сторонами была затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран.