Москва, 9 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Вопрос деятельности организации, представляющей в России еврейское агентство «Сохнут», был одобрен в ходе переговоров президентов России Владимира Путина и Израиля Ицхака Герцога.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

По информации, опубликованной на сайте Кремля, стороны обсудили двустороннее сотрудничество России и Израиля в различных сферах с учётом исторического наследия российско-израильских отношений. В ходе беседы отмечена роль Красной Армии в спасении евреев от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России.

«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут», — сказано в сообщении.

Уточняется, что стороны договорились продолжить контакты по линии соответствующих ведомств обеих стран.