Курган, , 13:08 — REGNUM В Кургане за минувшие выходные дни зарегистрировано три случая падения детей из окон многоэтажных домов. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В Кургане пострадали две трёхлетние девочки, которые выпали из открытых окон квартир, оперевшись на москитную сетку. В Шадринске с балкона выпал двухлетний мальчик. Дети госпитализированы с травмами.

Правоохранители напоминают, что хоть и требуется в жаркую погоду проветривать помещения, однако в такие моменты необходимо пристально приглядывать за детьми. Полицейские подчёркивают об обязанности родителей принять все необходимые меры к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях. На окнах в доме с маленьким ребёнком обязательно должны быть установлены фиксаторы и блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно.

Отмечается, что синоптики обещают жаркую погоду в регионе до 12 августа.

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