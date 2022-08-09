Москва, 9 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Совфеде назвали махровым нацизмом заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о привилегии посещать страны Европы для граждан России.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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Как сообщало ИА REGNUM, глава правительство Эстонии Каллас заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». В Совфеде видят опасность таких слов.

«Вот он махровый нацизм», — констатировал глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Каллас также читает необходимым запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала ограничения в отношении российских туристов.