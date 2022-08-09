Москва, 9 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В России реализуется целый комплекс мер поддержки бизнеса, главными из которых являются преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики — это территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, Арктическая зона. Об этом 9 августа заявил глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаевна рабочей встрече с премьер-министромМихаилом Мишустиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«На Дальнем Востоке нами сформирован портфель из 2,7 тыс. инвестиционных проектов на 6 трлн рублей с созданием более 200 тыс. новых рабочих мест. Вместе с Арктикой это уже 6,6 трлн рублей и более 3,1 тыс. инвестиционных проектов. Хочу отметить, что это всё — обязывающие инвестиционные соглашения между корпорацией и каждым инвестором. Введено уже более полутысячи новых предприятий, вложено резидентами в экономику 2,1 трлн рублей инвестиций, создано 93 тыс. новых рабочих мест», — заявил Запрягаев.

Николай Запрягаев добавил, что на территории Дальнего Востока и Арктики есть практически вся отраслевая структура. На текущий момент на островах реализуются 14 проектов суммарной стоимостью 12 млрд рублей.

«75% вложенных инвестиций пришли преимущественно в перерабатывающие отрасли. Более того, на текущий момент резиденты территорий опережающего развития уже начинают работать над вторыми очередями своих проектов: например, «Удоканская медь» в Забайкальском крае, Малмыжское месторождение в Хабаровском крае, компания «Арника» — это всё удвоение инвестиций и удвоение экономического эффекта. Только эти проекты принесут нам дополнительно 400 млрд рублей инвестиций. Курильский режим только начинает набирать обороты, хотя за полгода 2022 года уже зарегистрировано шесть участников этого режима», — рассказал Запрягаев в ходе рабочей встречи.

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