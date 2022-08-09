Самара, , 13:29 — REGNUM Свыше 70 пациентов с начала 2022 года доставил в медучреждения Самарской области вертолет санавиации. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Вертолёт службы санавиации Http://minzdrav. permkrai.ru

Сообщается, что в медучреждения Тольятти и Самары воздушным транспортом были доставлены 74 пациента.

Отмечается, что специалисты отделения экстренной и планово-консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина в 2022 году вылетали на вертолете в 27 районов области.

«Чаще других эвакуируем пациентов с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний. Если ситуация не требует отлагательств, доставляем пациентов для оказания квалифицированной помощи в условиях Регионального сосудистого центра на базе больницы им. В. Д. Середавина или в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности заведующего отделением экстренной и планово-консультативной помощи Юрия Бубнова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области вертолет в распоряжение медиков поступил в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году.