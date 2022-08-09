Москва, 9 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий повысить налоги для владельцев яхт, элитных недвижимости и автомобилей, внесен в Госдуму. Как передает корреспондентИА REGNUM9 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Ранее первый замруководителя фракции СРЗП в ГосдумеОлег Нилов предлагал для поддержки нуждающихся граждан ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц.

По словам Миронова, состоятельные люди, которые могут позволить себе купить дорогостоящую недвижимость и прочие атрибуты сытой и богатой жизни, должны платить повышенные налоги на недвижимость. За счет повышения налогов в бюджет дополнительно поступят десятки миллиардов рублей и эти средства можно будет направить на развитие программ по борьбе с бедностью, социальную поддержку малоимущих граждан, повышение пенсий и пособий, отметил депутат.

Согласно законопроекту, повышенные налоги должны платить владельцы автомобилей стоимостью более 10 млн. рублей, собственники недвижимости стоимостью от 50 млн. рублей и владельцы яхт, самолетов и вертолетов стоимостью выше 25 млн. рублей.

«Сегодня миллионы россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума, а подавляющее большинство граждан живут на зарплату в 20−30 тысяч рублей в месяц, что, конечно же, очень мало. На этом фоне «жирует» небольшая прослойка богатых, и их состояния увеличиваются каждый год, несмотря на пандемии, кризисы и другие катаклизмы», — отметил Миронов.

Депутат добавил, что поскольку любители роскоши часто оформляют свои дорогие приобретения не на себя, важно сделать так, чтобы высокие налоги платили не только физлица, но и организации и индивидуальные предприниматели.

«Мы предлагаем сделать так, чтобы никто не смог уйти от уплаты налога на роскошь», — заключил Миронов.

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