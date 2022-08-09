Воронеж, 9 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Сотрудники наркоконтроля в Воронеже задержали 31-летнего иностранного гражданина, который пытался сбыть крупную партию наркотиков. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

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Из тайника, обнаруженного на Иркутской улице, полицейские изъяли 18 мешков, в которых находились плотно перемотанные скотчем свертки с веществом бежевого цвета. По результатам экспертизы в них обнаружен героин весом более 2,5 килограмма, что относится к особо крупному размеру.

По версии следствия, подозреваемый прибыл в Воронеж полгода назад с целью сбыта наркотиков, путем оборудования тайников. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый признался в совершении преступления. Сейчас находится под стражей. Ему грозит до 20 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге был задержан иностранец. При досмотре у него обнаружили 150 свертков героина.