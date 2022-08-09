Бухарест, 9 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Более 50% жителей Румынии считают, что их благосостояние ухудшилось по сравнению с предыдущим годом, а 38% ожидают новый финансовый кризис в стране. Об этом со ссылкой на данные румынской социологической службы FinZoom сообщает бухарестская газета Jurnalul.

StockSnap Опрос

Как утверждают авторы исследования, в настоящее время сразу 63% румын предпочитают откладывать деньги на «черный день», причем желают это в наличных средствах.

Кроме того, многие жители страны утверждают, что они не в состоянии платить по ранее взятым кредитам.

Опрос был проведен онлайн компанией FinZoom по репрезентативной выборке из 1500 респондентов по всей Румынии.