Вашингтон, 9 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Известный комик Пит Дэвидсон посещал психолога в период отношений с моделью Ким Кардашьян. Об этом сообщил портал People 9 августа.

Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда» Пит Дэвидсон

По данным источника, артисту пришлось обратиться к специалисту из-за «внимания и негатива», которые он получал в соцсетях от Канье Уэста (Йе), недовольного его романом с Кардашьян. Дэвидсон также был взволнован из-за различных угроз, поступавших ему от музыканта и его окружения, однако продолжал встречаться с моделью.

Напомним, в начале августа 2022 года стало известно о расставании Пита Дэвидсона и Ким Кардашьян. Пара состояла в отношениях более девяти месяцев.