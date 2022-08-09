Москва, 9 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Риск завоза вируса Ланъя в Россию низкий. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В России не выявлено случаев инфицирования LanV. Риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры по санитарному надзору в России «позволяют свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний»: «Риск распространения болезни на территории России практически отсутствует».

Отмечается, что в случае необходимости «тест-система на новую инфекцию может быть разработана в кратчайшие сроки».