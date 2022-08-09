Москва, 9 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Наихудшего развития событий вокруг транзита в Калининград удалось избежать, но ситуация далека от нормальной, заявил 9 августа посол по особым поручениям МИД России Алексей Исаков.

Nikita Dezhurny МИД России

«На сегодняшний день можно говорить о том, что пока нам удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита, определенные «развязки» с ЕС и Литвой в результате активных дипломатических усилий с нашей стороны в итоге были найдены и идут в правильном направлении», — цитирует его РИА Новости.

Однако найденные решения в отношении грузовых ж/д перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные, ситуация по-прежнему далека от нормальной, добавил дипломат.

«Мы в очередной раз подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под надуманными предлогами, будь то по линии банковских структур, будь то логистических цепочек компаний… Намерены продолжать добиваться урегулирования ситуации в контактах с Вильнюсом и Брюсселем», — подчеркнул Исаков.

Как сообщало ИА REGNUM, литовский банк «Шяулю банкас», проводивший оплату за грузовой транзит, предупредил о прекращении с 1 сентября всех операций с российскими клиентами.

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