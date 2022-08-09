Бирмингем, Великобритания, 9 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Рок-музыкант Оззи Осборн удивил зрителей выступлением на спортивном мероприятии Игры Содружества. Об этом 9 августа пишет Variety.

(сс) Portal Focka Оззи Осборн

Рокер и его группа Black Sabbath исполнили хит Paranoid перед 30-тысячной толпой на стадионе Alexander в Бирмингеме (Великобритания). Хотя изначально Осборна не было в списках приглашённых артистов.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года Оззи Осборн перенёс операцию по удалению и повторной установке штифтов в шейных и спинных позвонках. Артисту необходима эта процедура после того, как в 2003 году он травмировался, упав с квадроцикла.