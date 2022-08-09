Черкесск, 9 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии отмечается снижение числа безработных. Уровень регистрируемой безработицы к концу первого полугодия 2022 года составил 1,4%, сообщили 9 августа в пресс-службе Северо-Кавказстата.

Бен Шан. Безработица

«Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения, к концу июня 2022 года составила 4 тыс. человек, из них 74,6% — безработные. Численность безработных уменьшилась по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года на 29,4%, по сравнению с предыдущим месяцем — на 5,1%. Пособие по безработице назначено 2,2 тыс. человек», — сообщили в ведомстве.

По данным статистиков, за июня 2022 года были сняты с учета 755 безработных, 278 из них по причине получения работы, остальные — из-за длительной неявки в службу занятости населения и отказа от посредничества в поиске работы. При этом статус безработного в течение июня получили еще 593 человека.

Напомним, на начало сентября 2021 года численность безработных в Карачаево-Черкесии составляла 4,4 тыс. человек.