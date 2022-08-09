Еврокомиссия выделит Румынии €149 млн на развитие энергетики
Брюссель, 9 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) объявила о намерении выделить Румынии €149 млн для поддержки производства водорода из возобновляемых источников. Об этом 9 августа сообщает бухарестская газета Ziare.
Европейская комиссия
Согласно официальной информации, указанная сумма будет предоставлена в рамках масштабной программы развития румынской энергетики.
«Это позволит нашей стране решить проблему зависимости Румынии от импортного топлива», — заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ.
Детали программы не разглашаются. Ранее независимые экономисты в Румынии заявили, что для нормального функционирования соответствующей структуры экономики страны потребуется до $10 млрд.