Брюссель, 9 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) объявила о намерении выделить Румынии €149 млн для поддержки производства водорода из возобновляемых источников. Об этом 9 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

Европейская комиссия

Согласно официальной информации, указанная сумма будет предоставлена в рамках масштабной программы развития румынской энергетики.

«Это позволит нашей стране решить проблему зависимости Румынии от импортного топлива», — заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ.

Детали программы не разглашаются. Ранее независимые экономисты в Румынии заявили, что для нормального функционирования соответствующей структуры экономики страны потребуется до $10 млрд.