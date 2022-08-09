Белград, 9 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. До конца августа в Сербии будет сформировано новое правительство. Об этом заявил председатель исполнительного комитета правящей Сербской прогрессивной партии Дарко Глишич 9 августа.

Сербия

Глишич сообщил, что в течение семи дней сербская общественность будет ознакомлена с результатами межпартийных консультаций по поводу состава будущего правительства, которые начались 8 августа.

«Тогда будет известно, договорились ли мы о конкретной кандидатуре на пост премьер-министра. В любом случае, в течение августа, примерно через семь-десять дней, у нас будут ответы на все эти вопросы, и правительство будет выбрано до конца августа», — заявил Глишич телеканалу Pink.

Напомним, что парламентские выборы в Сербии прошли 3 апреля.