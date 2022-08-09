Иркутская область, 9 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 9 августа известил о возбуждении уголовного дела по факту гибели двухлетнего ребёнка при пожаре в селе Покосное Братского района. По данным следствия, трагедия произошла 8 августа после возгорания жилого дома.

СКР Иркутская область. Пожар в селе Покосное унес жизнь ребёнка

По предварительным версиям, причиной пожара могли послужить шалость с огнём или короткое замыкание.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская, а также пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Иркутской области за прошедшие 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 4010 техногенных пожаров. Это на 221 случай больше, чем за такой же период 2021 года. При пожарах погибли 115 человек, за этот же период прошлого года — 104 человека.

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