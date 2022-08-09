Москва, 9 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Создание на Украине завода по производству беспилотников не принесёт Киеву никакой пользы. Об этом 9 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, подпадёт под тему демилитаризации, — это нужно понимать, — конечно, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — заявил Песков.

О намерении наладить производство беспилотников 8 августа сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар. В частности, по его словам, планируется построить завод по производству и обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar.