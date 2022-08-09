Москва, 9 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Госдуме предложение президента Украины Владимира Зеленского запретить гражданам России въезд в страны ЕС назвали дурью и неадекватностью, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шенгенская виза

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«Дурь Зеленского уже не удивляет, с ним диагностически все понятно», — констатировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Вопрос в том, когда те, к кому он обращается, наконец признают, что он неадекватен и им управляют извне, рассуждает парламентарий.

«Всё, что он делает под руководством военно-олигархического блока США, это не только маргинально, но и чрезвычайно опасно», — подчеркнула она.

Нельзя допустить, чтобы американо-украинские дельцы вновь ставили смертельные эксперименты фашизации, продолжая насаждать русофобию, заключила Яровая.

4 августа 2022 года министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас со своей стороны заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».