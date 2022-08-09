Бухарест, 9 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В городе Арад на западе Румынии неизвестные лица фактически уничтожили многоэтажный автомобильный паркинг, похитив кабельные системы и приборы освещения, а также части настенной мозаики и тротуарную плитку. Об этом 9 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

По предварительной информации, акту вандализма подвергся один из крупнейших в регионе объектов, который ранее назывался «показательной европейской автомобильной стоянкой». Деньги в размере более $1 млн на него выделила Еврокомиссия.

Ведется следствие. Если виновные будут пойманы и их участие в правонарушении признает суд, им грозит до пяти лет лишения свободы.