Благовещенск, 9 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Амурской области продолжают быть отрезаны от мира после сильных дождей 13 поселений. Самая сложная ситуация в Тындинском муниципальном округе, Зейском и Магдагачинском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе правительства региона.

Pesotsky Размытая дорога

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Размыты и повреждены восемь мостов, состояние пяти из них будет возможно оценить только после схода воды. Без транспортного сообщения остаются населённые пункты Толбузино, Черняево, Кузнецово, Поляковский, Юбилейный, Рублевка, Сиан, Амуро — Балтийск, Ивановка, Аносово, Златоустовск, Ивановское и Ольгинск. Заместитель министра транспорта региона Дмитрий Лучников обещал, что дорожники восстановят проезды в кратчайший срок. По его словам, ущерб, нанесённый паводком дорожной инфраструктуре Приамурья, оценит Росавтодор.

«Ситуация с дорогами на сегодняшний день сложная. В связи с режимом ЧС прошу работодателей временно не отправлять сотрудников в командировки. Если речь о вахтовом методе работы, перенести перевахтовки на более позднее время. Если есть необходимость, давать людям отпуска до момента схода воды», — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в пострадавших от паводка населённых пунктах идут аварийно-восстановительные работы. Вода ушла из Магдагачинского района и Тындинского городского округа.