Бакчарский район, Томская область, 9 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Бакчарском районе Томской области суд потребовал сократить сроки расселения восьми аварийных многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ходе прокурорской проверки выяснилось, что районные власти ранее признали дома аварийными и подлежащими сносу. При этом расселить их предполагалось до конца 2030 года. Однако по итогам обследования выяснилось, что эксплуатация зданий до этой даты является небезопасной.

«В этой связи прокурор обратился в суд с требованиями обязать сельскую администрацию повторно рассмотреть вопрос об установлении сроков расселения жителей многоквартирных домов, сократив их до разумного», — отметили в надзорном ведомстве.

Районный суд по итогам слушаний удовлетворил требования прокуратуры.