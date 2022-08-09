Москва, 9 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Возможное производство турецких беспилотных летательных аппаратов на территории Украины попадёт под милитаризацию. Об этом 9 августа сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, в случае появления на территории Украины завода по сборке беспилотных аппаратов «Байрактар» данное производство попадёт под демилитаризацию.

«Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации», — сказал Песков, напомнив, что это является одной из целей спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились данные о достигнутой договорённости между компанией Baykar, производящей «Байрактары», и украинскими властями о производстве беспилотных аппаратов на территории Украины.