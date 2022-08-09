Москва, 9 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Улучшения в отношении европейских лидеров к России пока не заметно. Об этом 9 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, мы не видим этих перемен, к сожалению. Но мы надеемся, что рано или поздно они настанут. В том числе они настанут, потому что избиратели сами порекомендуют определённые корректировки линии им по отношению к нашей стране. И порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают», — заявил Песков.