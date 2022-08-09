Москва, 9 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президенты России и Турции обсуждали вопросы, связанные с Сирией, в Сочи. Об этом 9 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Сирийские дела обсуждались во время недавней встречи в Сочи. А что касается перспектив двусторонних контактов по телефону — это нужно спрашивать у турецкой стороны или у сирийской», — заявил Песков.

Ранее ряд СМИ сообщил о возможных переговорах по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Сирии Башаром Асадом по предложению президента России Владимира Путина.