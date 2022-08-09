Москва, 9 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали ситуацию по Сирии, всё остальное является двусторонними вопросами Анкары и Дамаска. Об этом 9 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Так он прокомментировал сообщение о том, что Эрдогана может по предложению Путина поговорить по телефону с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Сирийские дела обсуждались во время недавней встречи в Сочи. А что касается перспектив двусторонних контактов по телефону, то это нужно спрашивать у турецкой стороны или у сирийской», — сказал Песков.

Ранее турецкая газета Türkiye сообщила, Эрдоган и Асад могут провести телефонные переговоры по предложению Путина.