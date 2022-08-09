Иловлинский район, Волгоградская область, 9 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Пятилетний мальчик пропал в хуторе Медведев Иловлинского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

О пропаже ребёнка накануне вечером заявили его родители. По их словам, сын отправился кататься на велосипеде недалеко от реки Тишанка. Мальчик является инвалидом детства и плохо разговаривает.

По факту пропажи ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте работают следователи, волонтёры, дно реки начали исследовать водолазы.