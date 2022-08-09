Москва, 9 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости прекращения выдачи туристических виз в Евросоюз гражданам России являются «нацистской хренью». Об этом заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев в Государственной Думе

«После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написал Медведев.

Он напомнил эстонскому премьеру «другие слова»: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка».