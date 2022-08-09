Москва, 9 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не остаётся без эмоций на фоне символов специальной военной операции России на Украине. Об этом 9 августа сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Накануне во время встречи с президентом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил Путину шоколад «Алёшка» и рассказал историю мальчика, который выходит встречать российских солдат.

«Естественно, никто не может оставаться без эмоций на фоне таких символов операции. И в том числе и президент, конечно», — сказал Песков журналистам.

По его словам, во время встречи с Гладковым это было видно в ходе разговора.