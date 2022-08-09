Москва, 9 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Есть надежда, что власти ФРГ и Австрии изменят отношение к России. Об этом сегодня, 9 августа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Песков пояснил, что перемен в отношении России у властей Германии и Австрии не видно, «но есть надежда, что будут».

Как сообщало ИА REGNUM, уровень поддержки президента России Владимира Путина среди населения ФРГ и Австрии является высоким, написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.

Читайте подробнее: Среди населения ФРГ и Австрии высокий уровень поддержки Путина — WZ