Ярославль, 9 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. 26 кандидатов на выборы в муниципалитет Ярославля не прошли процедуру регистрации в территориальных избирательных комиссиях. Об этом сообщает официальный сайт облизбиркома.

Муниципалитет Ярославля

Всего планировали принять участие в выборах 204 кандидата, из них зарегистрировано 180 человек. Большая часть зарегистрированных претендентов представляют парламентские партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Из кандидатов от данных партий регистрацию не преодолели всего три человека — отказали представителю «Справедливой России» Василию Трунову в 38 округе, утратили статус выдвинутых кандидатов представитель ЛДПР, действующий депутат муниципалитета Марина Дьячевская (16 округ) и представитель «Справедливой России» Михаил Рахимов (9 округ). Также отказали в статусе зарегистрированных 4 кандидатам от партий «За справедливость» и партии пенсионеров.

Территориальные избиркомы приняли решения об отказе в регистрации 19 самовыдвиженцам, собиравшим подписи. Причем один из претендентов дважды подавал документы и ему дважды отказывали. Еще 8 самовыдвиженцев все же были зарегистрированы ТИК в качестве кандидатов в депутаты муниципалитета, в их числе 2 студента, 2 безработных и 2 сотрудника МБУ «Горзеленхозстрой». Отказники пытаются обжаловать решения избиркомов в судах. На данный момент известно о трех исках в Кировском районном суде, одном в Красноперекопском и одном в Заволжском районном суде. Один иск в Кировском районе уже рассмотрен, решение ТИК подтверждено.