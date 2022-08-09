В Афганистане двое талибов* арестованы по обвинению в мужеложестве
Калат, Афганистан, 9 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль два члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны местными жителями за мужеложество. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Двое военнослужащих командования безопасности 4-го округа провинции Забуль были задержаны с поличным местными жителями в одном из домов в местности Амки, когда «предавались содомскому греху».
Согласно источникам, подозреваемые признались в содеянном и были заключены под стражу. По словам собеседников, представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в четвёртой зоне безопасности пытались освободить задержанных, но по настоянию народа они были оставлены под стражей.
Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали о возможном наказании двух членов движения. Однако местные жители жалуются, что нескольких талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), арестованных по разным обвинениям, уже дважды выпускали на свободу.
Напомним, несколько дней назад в провинции Бамиан по аналогичному обвинению были арестованы два члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).