* талибов — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 9 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль два члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были задержаны местными жителями за мужеложество. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ru.torange.biz Арест

Двое военнослужащих командования безопасности 4-го округа провинции Забуль были задержаны с поличным местными жителями в одном из домов в местности Амки, когда «предавались содомскому греху».

Согласно источникам, подозреваемые признались в содеянном и были заключены под стражу. По словам собеседников, представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в четвёртой зоне безопасности пытались освободить задержанных, но по настоянию народа они были оставлены под стражей.

Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали о возможном наказании двух членов движения. Однако местные жители жалуются, что нескольких талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), арестованных по разным обвинениям, уже дважды выпускали на свободу.

Напомним, несколько дней назад в провинции Бамиан по аналогичному обвинению были арестованы два члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).