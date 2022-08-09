9 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В соцсетях обсуждают очередной призыв Зеленского. На этот раз украинский лидер призывает страны Запада на один год закрыть въезд всем гражданам России.

Татьяна Иващенко, , 13:20 — REGNUM Очередное высказывание президента Украины Владимира Зеленского стало поводом для обсуждений в соцсетях.

Вождь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На этот раз украинский лидер призвал страны Запада на один год закрыть въезд всем гражданам России. По его словам, такое закрытие границ Западом станет для граждан РФ «самыми важными санкциями».

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«Бедный дурак», — охарактеризовала Зеленского подписчица новостного телеграм-канала Елена Ш.

«Зеленский этим подтвердил, что он настоящий фашист. Интересна реакция Запада. Хотя и так всё понятно», — комментирует пользователь с ником В.

«Смешно… Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отправьте и паспорт отберите у него», — иронизирует Nata.

«Одним словом — клоун», — так украинского президента назвал пользователь с ником «Патриот».

«Он так даже всю Европу от себя отвернёт», — пишет Таня А.

«Опять наркотиками обдолбался и в интернет полез», — смеётся над Зеленским Денис С.

«Фантазёр ты меня называла», — напомнил слова известной песни Н.

Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Маленький Гитлер», — так Зеленского назвал пользователь Y. Z.

Множество комментариев про Зеленского в связи с его новым призывом содержат слово «клоун».

«Больше всего меня поражает, что какой-то клоун позволяет себе приказывать, что делать другим странам. Ты кто такой вообще?» — спрашивает R. M.

«Население Украины должно бороться, спорить и кричать против нынешней власти Украины», — считает Helen B.

«Голубые мечты Зеленого, так сказать», — комментирует ещё один пользователь.

«Ему что спокойно не живётся? Почему он всех призывает? Почему он сам уже не призовётся — на передовую, к примеру, или там в Британию куда-нибудь, мыл бы там туалеты, призывал бы всех к чистоте и порядку. Это его призвание», — возмущён Александр.

«Зеленский чует окончание своей карьеры президента Украины», — сделал вывод Т. S.

«Украинцы, очнитесь!!! Разве вы не видите, кто у власти в вашей стране?!» — пишет Артемий.

«А Европа такая — хм, нам мёрзнуть зимой или слушать Зеленского, который, по сути, живой труп (политический)?» — оставила саркастический комментарий Елена В.

«Зеленский возомнил себя властелином мира», — подытожил обсуждение Денис В.