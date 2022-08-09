Киев, 9 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может посетить саммит Большой двадцатки (G20) в Индонезии в случае присутствия президента России Владимира Путина, заявил советник Зеленского Михаил Подоляк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«(Зеленский) считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. Но если на саммите будет присутствовать Владимир Путин, то, безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», — заявил он в интервью BBC.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на G20 в случае получения статуса премьера Великобритании.

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