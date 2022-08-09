Нур-Султан, , 12:47 — REGNUM Правительство Казахстана утвердило протокол с правительством Турции об обмене разведданными. Документ 9 августа был обнародован на сайте Zakon. kz.

Турция и Казахстан на карте (сс) Aridd

Протокол предусматривает обмен военной информацией и сотрудничество при мониторинге обстановки в каком-либо регионе или государстве, если это представляет угрозу для сторон. Также правительства договорились об обмене данными о террористических организациях.

Отмечается, что стороны будут обмениваться информацией при встречах сотрудников, а также по дипломатическим каналам. Обмен данными предусмотрен в печатном и электроном форматах. Это могут быть в том числе фотографии и видеоролики.

В документе подчёркивается, что обмен информацией будет происходить только, если исходят угрозы для одного из государств.