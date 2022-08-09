Москва, , 12:47 — REGNUM Россия не получала предложений от США по переговорам в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом 9 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Здесь время покажет. Мы пока не получали никаких конкретных предложений на этот счёт», — сказал Песков.

Он добавил, что диалог в этой области необходим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД РФ объявил о приостановке инспекций в рамках СНВ-3 из-за политики США, создающей неблагоприятную обстановку. После этого ООН обратилась к России и США с призывом решить вопросы по СНВ-3.

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