Москва, 9 августа 2022, 12:47 — REGNUM Предпосылки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не появились. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 9 августа журналистам.
Представитель Кремля не стал комментировать теоретическую возможность встречи лидеров двух стран на саммите Группы двадцати (G20) в ноябре. По его словам, в этом вопросе слишком много «если».
«Мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Пока предпосылок для такой встречи нет», — сказал Песков.
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